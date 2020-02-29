Глава СБР Драчев обсудит с руководством IBU ситуацию с Логиновым на ЧМ

Ранее в субботу стало известно о письме, отправленном руководством СБР в адрес IBU, в котором российская сторона просить предоставить объяснения произошедшему инциденту, который повлиял на выступление сборной России на чемпионате мира.

Позже глава СБР заявил о том, что в субботу проведет встречу с руководством IBU.

"Для начала я хотел бы понять позицию IBU, какое у нас с ним будет общение. Сегодня я встречусь в Раубичах с президентом и генеральным секретарем IBU, обсудим этот один из важнейших вопросов, - цитирует Драчева ТАСС. - На данный момент нам нужно понимание позиции IBU и BIU. После этого мы примем дальнейшие действия, мы рассматриваем различные меры, в том числе подачу иска в гражданский суд".