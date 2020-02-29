Гибель людей от сухого льда попала на видео

Момент, предшествующий трагической гибели людей на банной вечеринке в Москве, попал на видео. Его сняли сами участники торжества, не предполагавшие, что им грозит опасность.

Судя по кадрам, огромное количество вещества (примерно 30 килограммов) в бассейн высыпал сам муж блогера Екатерины Диденко. Как и ожидалось, получился эффект парового тумана, однако гостям почти мгновенно стало плохо. Сейчас следствие разбирается, что же могло стать причиной столь трагичных последствий.

Как уже писала "РГ", люди, находившиеся в бассейне, могли погибнуть от сильных химических ожогов - температура сухого льда, по данным сайтов компаний-производителей, достигает минус 78 градусов. С другой стороны, при взаимодействии с водой получается значительное количество углекислого газа. Есть версия, что именно им насмерть отравились участники торжества.

Также появилась информация, что муж девушки-блогера был химиком-любителем. И мог сам изготовить сухой лед для гостей. В результате это привело к смерти и его самого, и двоих гостей. Расследование трагедии продолжается.