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29.02.2020 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гибель людей от сухого льда попала на видео

Текст: Сергей Бабкин

Момент, предшествующий трагической гибели людей на банной вечеринке в Москве, попал на видео. Его сняли сами участники торжества, не предполагавшие, что им грозит опасность.

Фото: didenko.katerina/ instagram.com
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Судя по кадрам, огромное количество вещества (примерно 30 килограммов) в бассейн высыпал сам муж блогера Екатерины Диденко. Как и ожидалось, получился эффект парового тумана, однако гостям почти мгновенно стало плохо. Сейчас следствие разбирается, что же могло стать причиной столь трагичных последствий.

Как уже писала "РГ", люди, находившиеся в бассейне, могли погибнуть от сильных химических ожогов - температура сухого льда, по данным сайтов компаний-производителей, достигает минус 78 градусов. С другой стороны, при взаимодействии с водой получается значительное количество углекислого газа. Есть версия, что именно им насмерть отравились участники торжества.

Также появилась информация, что муж девушки-блогера был химиком-любителем. И мог сам изготовить сухой лед для гостей. В результате это привело к смерти и его самого, и двоих гостей. Расследование трагедии продолжается.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

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