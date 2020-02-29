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29.02.2020 21:42
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ

Текст: Максим Домчев
Центральный матч 20-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом", прошедший в Санкт-Петербурге, так и не выявил сильнейшего - 0:0.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В этой встрече хозяевам не смог помочь получивший повреждение в контрольном матче против минского "Динамо" нападающий Артем Дзюба. Его не оказалось даже в заявке. Также из-за болезни в стартовый состав не попал иранский форвард Сердар Азмун. Зато вернулся на поле бразилец Малком, купленный у "Барселоны" еще летом за сумасшедшие по меркам РПЛ деньги.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Зенит" - "Локомотив" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ

У "Локомотива" также не обошлось без кадровых проблем - в команде отсутствовали Джефферсон Фарфан и Антон Миранчук.

В первом тайме зрители не увидели голов, зато стали свидетелями настоящего шоу от наставника гостей Юрия Семина. Излишняя эмоциональность стоила ему первой желтой карточки на 14-й минуте матча, а спустя 10 минут арбитр удалил его с поля, показав второе предупреждение. В обоих случаях мэтр тренерского цеха позволил себе слишком много эмоций в ответ на решения судьи.

И второй тайм не привел к голам. Поединок завершился вничью - 0:0. Беспроигрышная серия "Зенита" длится уже девять матчей. В активе "Зенита" стало 45 очков, у "Локомотива" - 35, и он сравнялся по набранным баллам с "Краснодаром", ЦСКА и "Ростовом".

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