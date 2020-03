Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Письмо королю"

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер фэнтезийного "рыцарского" сериала "Письмо королю" (The Letter for the King). Обещанного "масштабным" и, естественно, расово и гендерно выверенным. Но мы не будет в 1050-й раз концентрировать на этом внимание, поскольку уже просто нелепо. И, с усилием сделав вид, что все нормально, перейдет к синопсису.

По центру истории - рыцарь-подросток Тиури (Амир Уилсон, "Темные начала"), которому поручено доставить секретную депешу, от которой зависит судьба его королевства в разгар войны с двумя другими. И Тиури данный "отправляется на эпический квест - дабы не позволить миру погрузиться во тьму".

В других ролях: дочь Энди Серкиса Руби Эшборн Серкис ("Сокровище нации"), Натаниэль Сале ("Игра престолов"), Таддеа Грэм ("Комендантский час"), Ислам Буакказ ("Жизнь после смерти"), Джек Бартон ("Гранчестер"), Джона Лис ("Борджиа"), Дэвид Уэнэм ("Властелин колец"), Ким Бодния (Константин из "Убивая Еву").

В числе создателей - люди, делавшие "Молокососов", "Отбросов", "Мисс Марпл Агаты Кристи" и "Свежее мясо".

Релиз - 20 марта.