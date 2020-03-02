Министерство спорта РФ восстановило госаккредитацию ВФЛА

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил о том, что его ведомство восстановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Минспорт в конце января приостановил действие аккредитации ВФЛА сроком до 1 марта в связи с невыполнением руководством организации обязанностей по предотвращению допинга в спорте. Евгений Юрченко после избрания на пост главы ВФЛА обратился к министру спорта с предложением восстановить действие аккредитации.

"Сегодня состоялось заседание комиссии по аккредитации. Принято решение о возобновлении аккредитации ВФЛА. Надеемся, что новое руководство ВФЛА будет активно сотрудничать с министерством спорта по восстановлению и укреплению отношений с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics)", - сказал Матыцин, чьи слова приводит ТАСС.