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02.03.2020 18:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Водохранилища Крыма пополнились за месяц на 15 миллионов кубометров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Водохранилища Крымского полуострова за февраль 2020 года пополнились на 15 миллионов кубометров воды благодаря осадкам, выпавшим в пределах, а на некоторых территориях - больше нормы. Об этом сообщило Крымское управление по гидрометеорологии о мониторингу окружающей среды.

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Если в начале февраля общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока упал до 85 миллионов кубометров (это треть от их проектного объема), то сейчас достиг 99,94 миллионов кубометров. Но это все равно почти в два раза меньше, чем год назад в первые числа марта (184 миллиона кубов).

Метеорологи отмечают, что в феврале осадки носили локальный характер. В бассейнах рек их выпало от 42 до 112 миллиметров, что в бассейнах рек Кача, Бельбек и Су-Индола на 33-86 процентов больше нормы. А вот в бассейнах остальных водных артерий их количество было в пределах нормы.

В Крымских горах осадков оказалось также больше нормы: метеостанция на Ай-Петри зафиксировала 116 процентов, а на Ангарском Перевале - 169 процентов . Правда, высота снега и запасы воды не радуют: на Ай-Петри это 11 сантиметров (32 процента от нормы), а запас воды в снеге 22 миллиметра (18 процентов нормы). Сказываются бесснежные декабрь и январь.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Напомним, в начале февраля власти Симферополя заявили о переходе на подачу питьевой воды по графику - всего восемь часов в день. А горячую воду и вовсе предполагалось подключать только в выходные дни. От этих планов быстро отказались благодаря прошедшим в первой декаде февраля осадкам. Тем не менее ситуация в преддверии курортного сезона остается напряженной. И если весенние месяцы не принесут осадков выше нормы, к вопросу подачи воды по графику придется вернуться вновь. Проблему усугубляют ветхие водопроволные сети, где сейчас теряется более 60 процентов забираемой из водохранилищ воды.

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