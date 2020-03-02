У Volkswagen Tiguan появится купе-версия

Volkswagen приступил к тестам новой версии кроссовера Tiguan. Модель получила покатую линию крыши и приставку X к названию.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что Volkswagen Tiguan X станет исключительным предложением для китайского рынка. Сквозь камуфляжную плёнку можно заметить, что решётка радиатора новинки имеет такую же конфигурацию, как на рестайлинговой версии кроссовера. Также проглядываются большие воздухозаборники. Вполне вероятно, что фары будут выполнены в стилистике восьмого поколения Volkswagen Golf. Другими словами, модель получит передок от обновлённого Tiguan.

Задняя часть кроссовера имеет оригинальный дизайн, но оформление выхлопной системы заставляет вспомнить ещё один "X-кроссовер" - Tayron X.

Не секрет, что у Volkswagen в Китае несколько совместных предприятий. К примеру, Tayron X выпускается в кооперации с FAW, длиннобазный Tiguan L - Shanghai Volkswagen, а Tiguan X - детище SAIC-Volkswagen.

Премьера кросс-купе VW Tiguan X состоится в этом году, скорее всего, до начала лета, если ситуация не будет осложняться коронавирусом. Моторная гамма модели будет такой же, как у обычной версии кроссовера, и в неё войдут бензиновые TSI объёмом 1.4, 1.5 и 2.0, а также 2-литровый турбодизель.