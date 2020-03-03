Форум подождет

Из-за коронавируса в регионах отменяют массовые мероприятия. Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на более поздний срок, заявил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. Крымское управление Роспотребнадзора сообщило, что в регионе сейчас под наблюдением находятся 50 человек, вернувшихся из Китая. Но ни одного случая подтверждения коронавирусной инфекции нет.

Вирус вышел на ковер

В Бурятии, чтобы не допустить распространения инфекции, отменили Международный турнир по вольной борьбе Baikal Open. Туда должны были приехать спортсмены из 14 стран.

"Аврора" действует точно

Ограничено авиасообщение дальневосточных регионов с соседями. Как сообщила специалист отдела внутренних и внешних связей авиакомпании "Аврора" Галина Подзолкова, перевозчик временно приостановил выполнение регулярных рейсов в южнокорейские города Сеул и Пусан, оставив полеты на чартерной основе. А комиссия по чрезвычайным ситуациям Сахалинской области приняла решение обратиться в правительство РФ с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо с 5 марта.

Предосторожности по-соседски

В Хабаровском крае с начала марта на опасный вирус теперь стали обследовать всех пациентов с тяжелым течением пневмонии. Граждан, прибывающих в Приморье из Республики Корея, прямо в аэропорту осматривают специалисты Роспотребнадзора. На Камчатке было взято 83 пробы на наличие коронавируса у приехавших из Китая, Кореи и Италии. Все они - отрицательные.

В Якутии усилен дезинфекционный режим: обеззараживаются общественный транспорт и другие места массового пребывания людей.

"Выздоравливайте!"

Особое внимание приковано к Татарстану, где в Республиканской клинической инфекционной больнице Казани на карантине находятся восемь пассажиров с лайнера Diamond Princess. Трое россиян заразились недугом, но заболевание протекает в легкой форме. Все пациенты находятся не только под наблюдением врачей, но и под охраной Росгвардии. Как ни странно, но это экстраординарное событие практически никак не сказалось на жизни города. Социальные учреждения и предприятия работают в обычном режиме. Нет и панических настроений среди казанцев. Напротив, они пытаются приободрить восьмерых пациентов РКИБ. Недавно под окнами больницы кто-то устроил салют и вывесил плакат с пожеланием "Выздоравливайте!". Им то и дело передают подарки. Среди них татарское лакомство чак-чак, куклы в национальных костюмах, всевозможные сувениры.

Есть запас масок

Спадает нервозность, связанная с угрозой коронавируса, в Иркутской области. Если в феврале обеспокоенные граждане выстраивались в очередь, желая "провериться на коронавирус" (и врачам приходилось объяснять, что подобные анализы делаются только по показаниям), то сейчас страсти улеглись. В аптеках прекратили сметать маски, противовирусные препараты и капли в нос. На улицах почти нет людей в масках, несмотря на то, что в Иркутске в эти дни проходит чемпионат мира по бенди, и город полон гостей. По данным регионального минздрава, в области созданы запасы дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (то есть масок) и медикаментов.

Тест можно пройти в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга тоже не испытывают особых панических настроений, хотя город посещали туристы из стран, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом. Сейчас с подозрением на опасную болезнь в клинической инфекционной больнице имени Боткина лежат 26 человек. Всего в городе под наблюдением находится 811 человек, в том числе 696 граждан КНР. Все пациенты находятся в изолированных боксах по одному человеку. У всех прибывших в отделение берут анализы на возбудители ОРВИ. Кроме того, врачи ежедневно проводят их осмотр.

Ранее в Боткинской больнице были выявлены нарушения эпидрежима, из-за которых четверым пациентам, находящимся на карантине, удалось оттуда сбежать. После этого инцидента пришлось уйти в отставку главному врачу Боткинской больницы. Сейчас режим содержания усилен. Теперь пациентов с подозрением на коронавирус на спецтранспорте сразу доставляют в отдельно стоящее здание с изолированным входом.

В Санкт-Петербурге на базе Центра гигиены и эпидемиологии открылась лаборатория, в которой можно исследовать материал на наличие коронавируса. До недавнего времени такие анализы проводились только в Новосибирске, в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Материал на анализы в Центр поступает только от пациентов Петербурга. Результаты тестов становятся известны уже в течение суток, однако срок карантина - 14 дней - это не отменяет. При этом прийти, что называется, с улицы и потребовать проверить свою кровь на наличие или отсутствие коронавируса, петербуржцы не смогут: пробирки с забранным материалом на анализы в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии поступают только из инфекционной больницы имени Боткина.

Про наносеребро и толстый слой ваты

Тем временем в Государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске продолжают принимать пробы биоматериала, полученного у "подозрительных" пациентов из разных уголков России. Специалисты этого института уже зарегистрировали первую отечественную тест-систему для диагностики заражения коронавирусом.

Новосибирские ученые в принципе готовы "вооружить" страну в борьбе с опасным заболеванием. В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создали прототип портативной тест-системы для определения коронавируса в организме (подробнее об этом - в материале Ирины Невинной "Вирус увидит "Светофор"). А в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН представили медицинскую маску с особым слоем из наносеребра - он не просто останавливает, а убивает патогены.

Но пока в мэрии Новосибирска предлагают шить ватно-марлевые повязки... самостоятельно. "Количество ваты должно быть таким, чтобы повязка не слишком затрудняла дыхание. Стандартная повязка имеет прямоугольную форму и четыре завязки", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. Там отметили, что для продавцов, медработников, кондукторов и представителей других профессий, связанных с тесным общением, на территории Новосибирска введен месячный режим - в период "активной циркуляции возбудителей гриппа и коронавирусной инфекции".