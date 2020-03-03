Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым

В Петербурге завершено следствие по уголовному делу об убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ историком Олегом Соколовым. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

По данным защитника, Соколову предъявили обвинение в убийстве, а также в незаконном хранении оружия.

После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.

Сам Соколов не изменил свою позицию, он признается в убийстве девушки и расчленении ее тела.

Адвокат также заявил, что сторона защиты будет ходатайствовать о том, чтобы процесс проходил в закрытом режиме.

Напомним, известный историк Олег Соколов был осенью задержан в центре Петербурга при попытке выкинуть в реку Мойку отрубленные женские руки. Убитой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Соколов объяснил убийство личными мотивами. Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым.