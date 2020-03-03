Шойгу анонсировал получение ВМФ в 2020 году пяти подлодок и девяти кораблей

В текущем году Военно-морской флот (ВМФ) России получит четыре атомных и одну дизельную подводную лодку, а также 4 корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом во вторник на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, в 2020-м году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ России головные атомные подлодки "Князь Владимир" и "Казань", первые серийные атомные субмарины "Князь Олег" и "Новосибирск", а также дизельную подлодку "Волхов".

"В состав ВМФ России помимо этого войдут 6 боевых кораблей - фрегат "Адмирал Касатонов", корветы "Гремящий", "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", базовый тральщик "Яков Баляев", а также 3 судна обеспечения", - добавил глава военного ведомства.

Параллельно будет завершен в течение года ремонт 5 военных кораблей.

В Минобороны напомнили, что многоцелевая атомная подлодка "Казань" - головная субмарина проекта "Ясень-М". Она была спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

Первая серийная подлодка проекта "Новосибирск" была спущена на воду в декабре 2019 года. "Подлодки данного проекта планируется вооружать крылатыми ракетами "Оникс" и/или "Калибр"", - отметили в военном ведомстве.

Головная подлодка проекта "Борей-А" "Князь Владимир" была спущена на воду в ноябре 2017 года. В ноябре 2019 года на Северном флоте сообщили о завершении госиспытаний подлодки. 10 февраля глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что передача подлодки состоится черед один-полтора месяца.

Подлодка "Князь Олег" также относится к проекту "Борей-А". Стратегические подводные крейсеры данного проекта принадлежат к 4-му поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". От первых "Бореев" - подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - они отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Фрегат "Адмирал Касатонов" является вторым новым российским фрегатом проекта 22350. Корабли этого проекта создаются с применением технологии "стелс". Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК".

Корветы "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов" относятся к проекту 20380. Подобные многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корветы вооружены универсальным ракетным комплексом "Уран", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".

Корвет "Гремящий" является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников он отличается усиленными ударными возможностями, а также системой противовоздушной обороны. В будущем корвет "Гремящий" будут вооружать гиперзвуковыми ракетами "Циркон".