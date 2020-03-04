BMW презентовала новый логотип марки

"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году. Новинка также стала первым автомобилем марки, который примерил пересмотренный логотип.

Логика BMW проста и понятна: нельзя отставать от мирового тренда "плоского" дизайна. Форма и общая концепция лого сохранилась: окружности по-прежнему вписаны друг в друга, внутренняя разделена на четыре сектора, а между кольцами - название бренда.

Пространство между окружностями лишили чёрной заливки, а остальные элементы - 3D-эффекта. При том, что логотип двухмерный, он не будет выполнен в форме наклейки.

Таким образом BMW хочет привлечь внимание молодой аудитории, живущей в мире цифровых технологий, но при этом сохранить лояльность поклонников.

Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.