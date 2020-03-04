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04.03.2020 09:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Толстый кот Виктор совершит несколько перелетов

Текст: Анна Бондаренко

Знаменитый толстый кот Виктор, который последние несколько месяцев провел во Владивостоке, снова отправляется в полет. Об этом сообщил его хозяин Михаил Галин на своей странице в Facebook.

Как отметил Галин, их с котом ждет сложный маршрут. С 4 по 6 марта они будут в Новосибирске, затем отправятся в Москву, где пробудут до 10 марта, а с 11 по 13 - посетят Казань.

В Москве кот Виктор станет почетным гостем юбилейной выставки кошек "Кэтсбург", намеченной на 7-8 марта в "Крокус Экспо". Участниками выставки станут более 1000 животных.

Фото: www.facebook.com/mikhail.galin.7
Хозяин рассказал, как кот Виктор худеет для поездки в Казань

У Виктора будет отдельный стенд, возле которого все желающие смогут лично познакомиться с котом. Также в рамках выставки пройдет пресс-конференция, посвященная необходимости изменений правил авиаперевозки животных.

По словам владельца Виктора, кот полетит "в салоне самолета одной из дружественных авиакомпаний".

Напомним, что кот Виктор стал знаменитым после того, как совершил авиапутешествие в салоне самолета против установленных правил. Из-за лишнего веса кота не пускали на борт, предлагая сдать в багаж. Тогда его хозяин придумал хитроумный ход с подменой животных, о чем позже рассказал в соцсетях.

История Виктора и его хозяина вызвала большой общественный резонанс, появились предложения об изменении правил перевозки животных. Недавно стало известно, что с марта правила изменила авиакомпания S7. Теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев весом до 10 килограммов. При этом домашние животные должны находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55х40х25 см.

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