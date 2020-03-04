В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога

Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога. Об этом в городском управлении образования.

Обязанности директора временно перешли к заведующей учебной частью.

Напомним, 26 февраля на уроке алгебры восьмиклассник нанес кухонным ножом удар в живот 59-летней учительнице алгебры и геометрии. Пострадавшая была госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу, в тот же день она была прооперирована и переведена из реанимации в хирургическое отделение.

Подросток скрылся, вскоре он был задержан у себя дома сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый арестован.

На странице подозреваемого в соцсети были найдены многочисленные записи и фотографии зарубежных и российских школьников, совершивших нападения на учителей и одноклассников.

Кстати

Это уже третья трагедия в той же самой школе в течение года. В марте прошлого года две ученицы погибли, упав с большой высоты на территории расположенного рядом недостроя.