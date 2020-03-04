СКР закончил дело историка Олега Соколова

Следственные органы предъявили обвинение в окончательной редакции бывшему преподавателю Санкт-Петербургского университета Олегу Соколову.

Напомним, Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, 24-летней Анастасии Ещенко. В окончательном виде Олега Соколова обвинили по двум статьям - убийство и незаконное хранение оружия.

С аспиранткой Анастасией Ещенко историк сожительствовал. Но браком их отношения не закончились. Соколова поймали совершенно случайно в начале ноября прошлого года. Он, будучи в нетрезвом виде, недалеко от дома упал в Мойку, когда пытался утопить в ней части тела девушки.

Соколов не отпирался и сразу признал вину.

Адвокаты историка утверждают, что судить их клиента надо за закрытыми дверями, дабы сохранить его тайну личной жизни. Защита уверяет, что резонанс вокруг убийства "сформировал заочный, резко негативный общественный вердикт".

Специалисты из клиники Сербского дали заключение, что историк вменяем. Он, по мнению экспертов, не страдал и не страдает никакими психическими расстройствами, слабоумием и иными болезненными состояниями психики.

Но резонанс это преступление действительно вызвало большой. Именно поэтому поздней осенью прошлого года питерское уголовное дело было передано для расследования из Главного следственного управления СКР по Петербургу в центральный аппарат СКР.

Перед родителями погибшей аспи­рантки Анастасии Ещенко доцент Соколов извинился, а они пла­нировали подать иск к Соколову. Сумма ими была озвучена - потер­певшие хотели 10 миллионов рублей

Надо подчеркнуть, что защита историка никак не комментирует вменяемость клиента. Но адвокат упоминал про имеющиеся у них "более десятка версий развития событий", в том числе и мистические.

Идут разговоры и о том, что адвокат хочет требовать повторной экспертизы: "Ответы на некоторые вопросы нас не устроили, и мы будем просить повторную экспертизу", - заявил он прессе. Речь, по словам адвоката, идет о вменяемости Олега Соколова в момент совершения преступления.

По версии самого доцента, которую он написал в явке с повинной, он выстрелил из обреза мелкокалиберной винтовки в свою сожительницу Анастасию Ещенко четыре раза, затем расчленил тело и выкинул его в мешках в реку Мойку. И было это 7 ноября.

А утром 9 ноября его самого достали из реки, когда он избавлялся от останков.

Пожалуй, не было ни одного издания, которое бы не сообщило жуткие подробности - при обыске в квартире Соколова следователи наткнулись лишь на голову аспирантки.

Перед родителями Анастасии Ещенко Соколов извинился, а они планировали подать к нему иск. Сумма озвучена - 10 миллионов рублей.

До ареста Олег Соколов много лет преподавал в университете на кафедре истории Нового и Новейшего времени. Считался прекрасным специалистом по эпохе Наполеона. Он даже читал лекции в Сорбонне. Участвовал в реконструкциях событий наполеоновского времени.

Местные журналисты со ссылкой на историка пишут, что он в колонии будет писать книги и вообще заниматься наукой. Но до этого времени ему еще надо пережить суд.