Видео: из последнего эпизода "Звездных войн" сделали ретро-игру

Энтузиаст на YouTube-канале Mr Sunday Movies опубликовал видео, в котором стилизовал финальную битву картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход" под игру из эпохи 16-битных консолей.

В данной интерпретации император Палпатин предстал настоящим "финальным боссом". Аудитории ролик пришелся по душе, а среди комментаторов часто проскакивает тезис о том, что "получилось даже лучше, чем в фильме".

Напомним, последний эпизод самой знаменитой космической саги хоть и собрал по всему миру солидную кассу, превышающую 1 миллиард долларов, получил всего 52% "свежести" на сайте Rotten Tomatoes - самую низкую оценку среди критиков за историю киновселенной.