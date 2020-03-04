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Видео: из последнего эпизода "Звездных войн" сделали ретро-игру

Новости
    04.03.2020, 10:46
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Mr Sunday Movies Фото: youtube.com/ Mr Sunday Movies
Фото: youtube.com/ Mr Sunday Movies

Энтузиаст на YouTube-канале Mr Sunday Movies опубликовал видео, в котором стилизовал финальную битву картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход" под игру из эпохи 16-битных консолей.

В данной интерпретации император Палпатин предстал настоящим "финальным боссом". Аудитории ролик пришелся по душе, а среди комментаторов часто проскакивает тезис о том, что "получилось даже лучше, чем в фильме".

Напомним, последний эпизод самой знаменитой космической саги хоть и собрал по всему миру солидную кассу, превышающую 1 миллиард долларов, получил всего 52% "свежести" на сайте Rotten Tomatoes - самую низкую оценку среди критиков за историю киновселенной.

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