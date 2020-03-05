Белорусские полярники поздравили женщин с 8 марта

Главное в научных открытиях часто бывает не забывать первыми произнести заветное слово: эврика. Памятуя, видимо, о скорости распространения звука и света участники 12-й Белорусской антарктической экспедиции и поспешили переслать через почтовый ящик Академии наук Синеокой свои весенние поздравления женщинам с 8 Марта.

"Вам мужчины дарят цветы, ради вас совершают подвиги, пишут стихи, слагают песни. Желаем вам ловить восхищенные взгляды, чувствовать любовь, заботу и уважение мужчин каждый день! С любовью из Антарктиды!", - расписались в своих искренних чувствах покорители южного полюса и добавили к тексту слов эксклюзивное видео, снятое на фоне ледниковых торосов, похожих на замки, и королевских пингвинов.

Как уже сообщал "СОЮЗ", торжественный старт антарктической экспедиции РБ - в составе из десяти человек - был дан еще в первых числа ноября прошлого года. Сейчас покорители вечных льдов не только продолжают наращивание инфраструктуры первой очереди станции, но и выполняют значительный объем работ по отбору образцов природных материалов Антарктики, проводят большой комплекс научных исследований.

В новом сезоне, пояснили в Академии наук, расширена и творческая кооперация на Южном полюсе. Один участник белорусской экспедиции - инженер-геофизик - работает в составе Болгарской антарктической экспедиции, второй проводит биологические исследования вместе с коллегами из российском команды, а третий проводит геоэкологические изыскания вместе с турецкими партнерами.