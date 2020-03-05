Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.03.2020 15:20
Рубрика: Легковые авто

Lada Xray оказался на грани вылета из списка самых продаваемых моделей РФ

Текст: Константин Руссов

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала отчёт по продажам новых автомобилей в России в феврале 2020 года. И ситуация с Lada Xray не могла не обратить на себя внимание.

В феврале 2020 года было продано всего 1 538 экземпляров Lada Xray, что на 386 штук меньше, чем в феврале прошлого года. Таким образом, высокий хэтч оказался на 25 строчке списка самых продаваемых моделей. Для понимания: это последняя позиция, до которой приводит данные АЕБ.

Фото: скриншот с youtube.com
Идеальная "шестерка". Как выглядит 36-летний ВАЗ почти без пробега

Если рассматривать период январь-февраль 2020-го, то Lada Xray там нет вообще. То есть модель оказался менее востребованной, чем Kia Cerato, который разошёлся тиражом 2 898 автомобилей.

Справедливости ради мы подсмотрели в архив отчётов. В январе-феврале 2019 года было реализовано 3 777 экземпляров Lada Xray, и модель занимала 16 строчку списка.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ неоднократно предпринимал попытки популяризировать Xray. Одна из самых масштабных: внедрение вариатора, работающего в паре с мотором Renault-Nissan мощностью 113 л.с.

В ближайшее время на рынок выйдет Lada Xray Cross в исполнении Instinct, которая получила мультимедиа "Яндекс.Авто" с увеличенным до 8 дюймов тачскрином, другую отделку салона и декоративные элементы экстерьера чёрного цвета.

"Убийцы" УАЗа от Haval начали поступать к российским дилерам
Электрический кроссовер Skoda впервые заметили на испытаниях
#Lada