Lada Xray оказался на грани вылета из списка самых продаваемых моделей РФ

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала отчёт по продажам новых автомобилей в России в феврале 2020 года. И ситуация с Lada Xray не могла не обратить на себя внимание.

В феврале 2020 года было продано всего 1 538 экземпляров Lada Xray, что на 386 штук меньше, чем в феврале прошлого года. Таким образом, высокий хэтч оказался на 25 строчке списка самых продаваемых моделей. Для понимания: это последняя позиция, до которой приводит данные АЕБ.

Если рассматривать период январь-февраль 2020-го, то Lada Xray там нет вообще. То есть модель оказался менее востребованной, чем Kia Cerato, который разошёлся тиражом 2 898 автомобилей.

Справедливости ради мы подсмотрели в архив отчётов. В январе-феврале 2019 года было реализовано 3 777 экземпляров Lada Xray, и модель занимала 16 строчку списка.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ неоднократно предпринимал попытки популяризировать Xray. Одна из самых масштабных: внедрение вариатора, работающего в паре с мотором Renault-Nissan мощностью 113 л.с.

В ближайшее время на рынок выйдет Lada Xray Cross в исполнении Instinct, которая получила мультимедиа "Яндекс.Авто" с увеличенным до 8 дюймов тачскрином, другую отделку салона и декоративные элементы экстерьера чёрного цвета.