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05.03.2020 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе осужден водитель, по вине которого погибли горняки

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Междуреченский городской суд вынес приговор водителю, по вине которого в 2019 году погибли работники угольного разреза.

Суд установил, что водитель 8 февраля получил от начальника смены наряд на перевозку работников разреза "Распадский" по рабочим местам. Схема маршрута движения при этом отсутствовала.

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По пути он не учел особенности и состояние автомобиля, а также дорожные условия, ограниченную видимость и гололед. В результате транспортное средство опрокинулось, сорвавшись с десятиметровой высоты, на которой располагалась площадка для бурения. Восемь человек, находившихся в автомобиле, погибли, а еще четверо тяжело травмировались.

- 50-летний водитель признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть третья статьи 217 УК РФ), - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Обвинительное заключение утверждал заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин. Подсудимый осужден на два года колонии-поселения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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