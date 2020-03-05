В Кузбассе осужден водитель, по вине которого погибли горняки

Междуреченский городской суд вынес приговор водителю, по вине которого в 2019 году погибли работники угольного разреза.

Суд установил, что водитель 8 февраля получил от начальника смены наряд на перевозку работников разреза "Распадский" по рабочим местам. Схема маршрута движения при этом отсутствовала.

По пути он не учел особенности и состояние автомобиля, а также дорожные условия, ограниченную видимость и гололед. В результате транспортное средство опрокинулось, сорвавшись с десятиметровой высоты, на которой располагалась площадка для бурения. Восемь человек, находившихся в автомобиле, погибли, а еще четверо тяжело травмировались.

- 50-летний водитель признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть третья статьи 217 УК РФ), - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Обвинительное заключение утверждал заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин. Подсудимый осужден на два года колонии-поселения.