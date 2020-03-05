Трамп оценил результаты Байдена на праймериз в супервторник

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги "супервторника". Напомним, 3 марта в 14 штатах прошли первичные выборы (праймериз) среди кандидатов от демократической партии. Результаты голосования удивили многих.

Один из основных конкурентов нынешнего американского лидера Джо Байден неожиданно для всех вновь стал фаворитом предвыборной гонки. "Это отличное возвращение Байдена", - заявил Трамп, посоветовав другому претенденту на пост президента США - Элизабет Уоррен - сойти с дистанции.

Как ранее писала "Российская газета", 77-летний Байден получает голоса старшего поколения и афроамериканцев. Другой участник предвыборной гонки Берни Сандерс делает ставку на молодежь и выходцев из стран Латинской Америки. А вот бывший мэр Нью-Йорка, американский миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг выбыл из борьбы за президентское кресло. В Twitter он написал, что будет поддерживать "своего друга" Байдена.