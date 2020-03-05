В Сингапуре коронавирус обнаружили у прилетевшего из Турции пассажира

В аэропорту Сингапура у прилетевшего из Стамбула пассажира обнаружен коронавирус COVID-19. Сейчас проверяют всех, кто мог заразиться при контакте с данным человеком.

В первую очередь анализы возьмут у пассажиров рейса TK54. Отмечается, что обратный рейс TK55 в Стамбул "не вылетел из аэропорта Чанги в назначенное время". О подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Турции ранее не сообщалось. А вот в Сингапуре уже более 100 заболевших, пишет РИА Новости.

Аэропорт Чанги уже упоминался в новостях как воздушная гавань, через которую в Окленд попала пассажирка, инфицированная COVID-19. Женщина заразилась на севере Италии, после чего отправилась в Новую Зеландию. Транзитная остановка была в Сингапуре.