Оцифровкой УАЗа займутся студенты

Исполняющий обязанности ректора Ульяновского государственного технического университета Надежда Ярушкина рассказала о том, что вуз планирует заняться оцифровкой технологических процессов и изделий на УАЗе.

"Завод понимает необходимость проводить большие объемы оцифровки изделий, технологических процессов", - сказала Ярушкина ТАСС.

По ее словам, совместные работы предполагают создание новых конструкций деталей и узлов, проведение различных инженерных расчетов и математического моделирования процессов.

"С Ульяновским автомобильным заводом мы будем взаимодействовать в сфере технологии цифрового двойника изделия. Определенные технологии цифровых моделей важны для них", - уточнила она.

Стоит отметить, что цифровой двойник - это виртуальная копия физического продукта, помогающая оптимизировать эффективность бизнеса. Концепция призвана помочь предприятиям быстрее обнаруживать физические проблемы, точнее предсказывать их результаты и производить более качественные продукты.

В этом году УАЗ приготовил три новинки. Модельный ряд уже пополнила спецверсия "Буханки" под названием "Экспедиция" с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступит лимитированная серия внедорожника "Патриот" Antarctic Edition, а в апреле появится модификация УАЗ "Пикап" с автоматической коробкой передач.

Кроме того, УАЗ активно работает над "Русским Прадо". Новый "Патриот" появится во второй половине 2021 года. Цена на автомобиль будет на 5-8% больше, чем на нынешнюю модель. Самая доступная версия "Патриота" на сегодняшний день стоит 841 000 рублей.