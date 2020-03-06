В Ярославле Валентину Терешкову поздравили с днем рождения

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения.

"Сегодня отмечает день рождения первая и единственная женщина, совершившая одиночный полет в космос, Герой Советского союза, генерал-майор, депутат государственной Думы, "Величайшая женщина XX столетия", гордость Ярославской земли, наша "Чайка" - Валентина Терешкова. В честь нее названы улицы, проспекты, школы, музеи. Но при этом Валентина Владимировна - очень "земная", настоящая женщина, которая всегда радеет за свой родной регион, помогая нам на федеральном уровне", - написал глава региона на своей странице в соцсети.

Он добавил, что искренне восхищается волевыми качествами Валентины Владимировны, ее государственным умом и женской мудростью. И пожелал ей добра, благополучия, мира и процветания.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской области, работала на ярославском комбинате технических тканей "Красный Перекоп", занималась парашютным спортом в ярославском аэроклубе. На ее родине в поселке Никульское с 1975 года работает музей "Космос". В день 55-летия полета Валентины Владимировны в Никульском освящен новый храм, построенный при финансовом участии первой женщины-космонавта, ее друзей и меценатов. С 2014 года в Ярославле проводится всероссийский конкурс "Чайка", в котором принимают участие девушки, проявившие себя в различных сферах жизни своего региона: культурной, научной, спортивной, общественной, трудовой и других.