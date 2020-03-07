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07.03.2020 21:40
Рубрика: Легковые авто

Новый Audi A3 появится в России до конца года

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Компания Audi рассказала о том, когда новое поколение A3 Sportback доберется до России.

Фото: Пресс-служба Audi
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Как уточнили в пресс-службе марки, у дилеров машины появятся в четвертом квартале этого года, а на выбор будут предложены бензиновые турбомоторы 1.4 TFSI (150 л.с.) и 2.0 TFSI (190 л.с.). На начальном этапе автомобили окажутся доступны только с передним приводом. Рублевые цены новый A3 Sportback объявят позже.

Напомним, дебют хэтчбека состоялся 3 марта - автомобиль стал на 3 см больше предшественника. Высота и колесная база остались прежними: 1,43 м и 2,64 м, соответственно. Модель впервые получила цифровые дневные ходовые огни, состоящие из 15 светодиодов.

Фото: Пресс-служба Audi.

Интерьер у А3 полностью новый - появились виртуальная "приборка" на 12,3 дюйма, проекция на лобовое стекло и 10,1-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли. Кстати, как ранее сообщала "РГ", для обивки сидений A3 впервые используют текстиль, полученный из переработанных пластиковых бутылок.

Фото: iStock
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В начальной версии исполнения хэтч укомплектован системой автоматического торможения и функцией предупреждения о выходе за пределы полосы.

Стоит отметить, что в настоящее время третье поколение Audi A3 Sportback можно купить в России начиная от 1 955 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.
#Audi