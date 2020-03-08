Малайзия запретила заход в местные порты всех круизных лайнеров

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире Малайзия запретила заход в порты страны всех круизных лайнеров. Запрет вступил в силу 8 марта.

В администрации крупнейшего порта Кланга, который находится рядом с городом Куала-Лумпур (столица), подчеркнули, что "осознают необходимость данных мер, несмотря на возможные убытки". В прошлом году порт обслужил почти 360 тысяч пассажиров.

Ранее министерство здравоохранения Малайзии сообщило о 10 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Всего в стране около ста инфицированных, напоминает ТАСС.