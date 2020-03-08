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Рубрика: В мире

Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо

Боевики нанесли удары по позициям сирийских войск на юге провинции Идлиб и на западе Алеппо. Ответным огнем значительные силы террористов были уничтожены. Об этом сообщает ТАСС. Днем ранее сирийские ПВО отразили атаку беспилотников под Латакией.

Сирийские военные обнаружили в провинции Алеппо оружейный склад боевиков

В российском Центре по примирению враждующих сторон в САР сообщили, что за сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

Напомним, 5 марта лидеры России и Турции договорились, что 15 марта две страны начнут совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

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