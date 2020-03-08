Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо

Боевики нанесли удары по позициям сирийских войск на юге провинции Идлиб и на западе Алеппо. Ответным огнем значительные силы террористов были уничтожены. Об этом сообщает ТАСС. Днем ранее сирийские ПВО отразили атаку беспилотников под Латакией.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в САР сообщили, что за сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

Напомним, 5 марта лидеры России и Турции договорились, что 15 марта две страны начнут совместное патрулирование по трассе Алеппо - Латакия, вдоль которой будет создан коридор безопасности.