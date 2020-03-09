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09.03.2020 17:07
Рубрика: В мире

Европа выбирает между "личными свободами" и эпидемией короновируса

Текст: Евгений Шестаков
Не существует прямой взаимосвязи между так называемым уровнем демократии, который ежегодно оценивают правозащитные организации, и скоростью распространения коронавируса. Однако очевидно, что страны с малым мобилизационным ресурсом и высоким уровнем личных свобод обладают существенно более низкими возможностями для противостояния болезни даже при наличии качественной медицины.
Военнослужащий армии Италии. Фото: EPA-EFE/NICOLA FOSSELLA Военнослужащий армии Италии. Фото: EPA-EFE/NICOLA FOSSELLA
Военнослужащий армии Италии. Фото: EPA-EFE/NICOLA FOSSELLA

Для понимания сложившейся ситуации рассмотрим решения, принимаемые правительством Израиля, - страны, которая долгие годы живет в состоянии повышенной боеготовности, и той же Италии. В воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху огласил "план 5 шагов" по противостоянию коронавирусу. Вкратце план выглядит так: военно-воздушные силы обеспечивают поставки необходимых Тель-Авиву товаров. Армия возьмет на себя дезинфекцию общественных объектов. Будет оказана финансовая помощь пострадавшим из-за распространения болезни местным предприятиям. Отменяются массовые мероприятия. Туристов и израильтян, прибывающих из стран с большим числом заболевших, сразу отправляют на две недели на карантин. Тех, у кого нет возможности находиться на карантине, в Израиль не пропускают. Отменено множество авиарейсов. Министерству внутренних дел приказано принять меры против лиц, которые распространяют сеющие панику лживые сообщения. Созданы специальные подразделения для контроля за местонахождением находящихся на карантине людей. Но, главное, привыкшее к воинской дисциплине население Израиля добровольно согласилось с введенным правительством ограничением личных свобод ради общественного блага.

Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
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А теперь о том, что мы наблюдаем в охваченной коронавирусом Италии, где уже болеют чиновники самого высокого уровня. Еще до введения так называемой красной зоны в отношении 11 северных регионов черновой вариант декрета об этих шагах итальянского правительства попал в прессу. В итоге значительная часть жителей "зараженных" районов постаралась заранее выехать за их пределы. Далее власти объявили об отмене в этих регионах занятий в школах, театральных постановок, религиозных церемоний. Но итальянцы восприняли это решение как дополнительные каникулы и сидеть по домам категорически отказались. В то, что местные стражи правопорядка будут всерьез ловить прохожих, чтобы выяснить, зачем те вышли на улицу, никто не поверил. Причем туристы и приезжие из других частей Италии могут беспрепятственно покинуть зараженные регионы - тот факт, что они разнесут болезнь по стране и, возможно, по миру, никто во внимание не принял. Итальянские СМИ рассказали о некой пожилой супружеской паре, которой надоело сидеть в карантине, и она отправилась на машине в свое шале кататься на горных лыжах.

Перемещения ни внутри самой Италии, ни по Европе, которые потенциально зараженные люди совершают на машинах, никем не отслеживаются. Речь идет в том числе и о наших соотечественниках, которые, посетив на личном автотранспорте охваченные коронавирусом европейские страны, через Белоруссию возвращаются на родину. В понедельник появилась информация о попытке Чехии и Польши ввести эпидемиологический контроль на границе с Германией. Но насколько эффективными окажутся такие шаги и как на такую самодеятельность отреагируют другие страны шенгенской зоны, не ясно. Для полноты картины добавлю, что власти Ирландии отказались отменять намеченный на 17 марта парад в честь Святого Патрика, хотя очевидно, что он относится к категории массовых мероприятий.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Во Франции из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

Большинство европейских стран пытаются самостоятельно нащупать баланс между привычными для населения демократическими нормами и необходимыми для замедления темпов распространения коронавируса ограничениями свободы. В итоге принимаются половинчатые решения, которые, будучи не подкрепленными жесткой ответственностью, легко нарушаются. В то же время на уровне Евросоюза никаких единых ограничительных мер для противостояния коронавирусу не предпринимается, что сводит на нет попытки отдельных государств с наибольшим числом заболевших предотвратить дальнейшее распространение болезни.

В то же время страны, сохранившие контроль над своими границами, имеющие в распоряжении более эффективные механизмы контроля за населением, а также административные рычаги, оказались в выигрышном положении. У них есть необходимые ресурсы, чтобы притормозить эпидемию. Ситуация в Китае, где в отличие от Европы количество новых заболевших ежедневно уменьшается, тому подтверждение.

В мире Европа Италия В мире Ближний Восток Израиль Распространение коронавируса COVID-19

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