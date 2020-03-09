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09.03.2020 17:31
Рубрика: Экономика

В Госдуме рассказали о рисках для россиян от падения рубля

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме оценили риски для экономики и россиян от падения цен на нефть, вызванного последствиями развала сделки ОПЕК.

Фото: Istock
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Напомним, что падение цен на нефть, вызванное последствиями развала сделки ОПЕК, превысило 30% и стало рекордным с января 1991 года, и это привело к ослаблению рубля. Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели на международном валютном рынке - 75 и 86 рублей, соответственно.

- Нет уверенности, что ослабление рубля будет таким глобальным столь надолго, - отметил первый зампред парламентского комитета по экономической политике Владимир Гутенев, которого цитирует "Интерфакс".

Он предположил, что самое большее через две недели курс рубля может стабилизироваться на отметке 66-67 рублей за доллар. Такая расстановка, по словам парламентария, не приведет к существенным угрозам для промышленности. Дело в том, что много высокотехнологичной продукции РФ последние годы стала экспортировать, поэтому слабый рубль в какой-то степени будет способствовать экспорту.

Однако ситуация, считает глава комитета, может вызвать незначительный рост цен на импортные комплектующие.

- Не исключено, что может быть незначительный рост цен, - сказал он. Впрочем, Гутенев отметил, что поставщики зарубежных комплектующих, скорее, пойдут на некоторое снижение своей прибыли, чтобы не потерять российский рынок. Так, что роста цен на товары с зарубежными компонентами может и не быть.

Фото: iStock
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Правительству в нынешней ситуации, по его оценке, стоит сосредоточиться на прямых механизмах поддержки предприятий.

В свою очередь, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что рост цен будет зависеть от того, как долго продолжится падение рубля. Если рубль зафиксируется на новых уровнях, то цены на любые импортные товары вырастут.

В комментарии РИА Новости он напомнил, что РФ импортирует комплектующие для автомобилей, оборудование для производств, многие полуфабрикаты для производства пищевой продукции, компьютерный софт и т.п.

- Это вряд ли будет резкий скачок, но в течение 2-3 лет мы ощутим постоянный и устойчивый рост цен, - сказал Щапов, говоря о последствиях такой ситуации.

Впрочем, государство выполнит все социальные обязательства вне зависимости от цен на нефть, заверили ранее в Госдуме и Совфеде.

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