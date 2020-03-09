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09.03.2020 17:19

Все три новых заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии

Текст: Любовь Проценко
Все три новых заболевших COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В штабе отмечают, что все пациенты изолированы в отдельных боксах: двое - в городской инфекционной больнице №1, один - в медцентре в Коммунарке. У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме, у третьей пациентки - состояние средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей. Все заболевшие получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Большая часть людей, контактировавших с заболевшими, уже установлена, с ними связываются медработники. У них будут взяты пробы для проведения анализа.

Двое заболевших - семейная пара, они не ходили работу и вплоть до госпитализации не общались с большим количеством людей. Третья пациентка была в Италии в деловой поездке с коллегами - все они находятся под медицинским наблюдением. Муж пациентки - в стационаре вместе с женой, а их дети - под наблюдением в обсервационном центре.

Пассажирам рейсов оперативно сделали адресную SMS-рассылку о необходимости режима самоизоляции и немедленного вызова скорой помощи. Каждому будет проведен медосмотр и у каждого возьмут пробу для проведения анализов. Быстро установить личности всех прибывших удалось, так как еще на борту было проведено анкетирование пассажиров.

Штаб обращает внимание на то, что все заболевшие вернулись в Москву из Италии. Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, что и госпитализированные пациенты, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать больницу или поликлинику. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
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Заболевшие коронавирусной инфекцией прибыли следующими рейсами:

- Рейс SU 2417 Милан - Москва (26.02.2020);

- Рейс DP 804 Бергамо - Москва (01.03.2020).

В больничном комплексе в Коммунарке также находится жительница Белгорода, которая вернулась из Италии. У пациентки лабораторно подтвержден коронавирус (Роспотребнадзор сообщил о случае заболевания в Белгородской области 8 марта).

Напомним, 5 марта указом мэра Москвы в столице введен режим повышенной готовности. Это позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Этим гражданам необходимо по прибытию находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Распространение коронавируса COVID-19

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