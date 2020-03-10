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10.03.2020 09:12
Рубрика: Легковые авто

Honda Civic проехал более 800 тысяч без капиталки и серьезных поломок

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Появился очередной претендент на звание "миллионика", который несмотря на суровые условия эксплуатации отказывался ломаться, продолжая верой и правдой служить своему владельцу. Нет, это не пикап или внедорожник, а обычный седан Honda Civic из США.

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На канале Every day is like a field trip было опубликовано видео, на котором запечатлён одометр седана с цифрами 499 999 миль, что соответствует почти 805 тысячам километров. Civic 2011 года выпуска был куплен нынешним владельцем в 2015-ом с рук с пробегом 51 500 км. На автомобиле осуществляется доставка посылок.

Примечательно, что график ТО у героя видео был не самый щадящий. Например, замена масла и фильтрующего элемента происходит раз в 16-19 тысяч километров, антифриза и масла в коробке передач - через каждые 64 тысячи пробега.

Ранее "РГ" сообщала, что автомобили Honda входят в список лидеров по скрученному пробегу. Махинации возможны благодаря простоте конструкции этих автомобилей, считают эксперты.

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#Honda