Honda Civic проехал более 800 тысяч без капиталки и серьезных поломок

Появился очередной претендент на звание "миллионика", который несмотря на суровые условия эксплуатации отказывался ломаться, продолжая верой и правдой служить своему владельцу. Нет, это не пикап или внедорожник, а обычный седан Honda Civic из США.

На канале Every day is like a field trip было опубликовано видео, на котором запечатлён одометр седана с цифрами 499 999 миль, что соответствует почти 805 тысячам километров. Civic 2011 года выпуска был куплен нынешним владельцем в 2015-ом с рук с пробегом 51 500 км. На автомобиле осуществляется доставка посылок.

Примечательно, что график ТО у героя видео был не самый щадящий. Например, замена масла и фильтрующего элемента происходит раз в 16-19 тысяч километров, антифриза и масла в коробке передач - через каждые 64 тысячи пробега.

Ранее "РГ" сообщала, что автомобили Honda входят в список лидеров по скрученному пробегу. Махинации возможны благодаря простоте конструкции этих автомобилей, считают эксперты.