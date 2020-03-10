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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду НАО будут судить в Архангельске

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Суд над жителем Нарьян-Мара, который обвиняется в убийстве ребенка в детском саду, пройдет в Архангельске.

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Как сообщает пресс-служба суда Ненецкого автономного округа, это связано с тем, что фигурант находится на лечении в Архангельской психиатрической больнице. Он изъявил желание лично участвовать в судебном процессе.

Резонансное уголовное дело будет рассмотрено на выездном заседании суда НАО в Архангельске. Как стало известно "РГ" из собственных источников, вероятнее всего, оно пройдет на площадке Архангельского областного суда. Поскольку дело касается психиатрии, заседание будет закрытым.

По данным следствия, 31 октября 2019 года во время тихого часа житель Нарьян-Мара беспрепятственно проник в здание детского сада, поднялся в спальню одной из групп и убил ножом шестилетнего мальчика. Правоохранителям мужчина заявил, что на убийство его толкнули голоса в голове.

Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду НАО будут судить в Архангельске

Судмедэкспертиза признала мужчину невменяемым. Эксперты сочли, что он страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в специализированном стационаре. Уголовное дело с такими выводами было направлено в суд. Рассмотрение назначено на 24-26 марта 2020 года.

Также в Нарьян-Марском городском суде 13 марта пройдет предварительное заседание по уголовному делу охранника, который дежурил в детсаду в день трагедии и без вопросов дистанционно открыл входную дверь преступнику. Охранник обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему грозит до шести лет лишения свободы с крупным штрафом.

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