В Краснодаре выписали из больницы 16 детей, отравившихся на Масленицу

В Краснодаре выписали из больницы 16 детей из 21, которые отравились на Масленицу. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе краевого минздрава. Состояние остальных пострадавших детей также улучшается и ожидается, что их выпишут из больницы в ближайшие дни.

Как ранее сообщала "РГ", в краснодарском микрорайоне "Губернский" после празднования Масленицы отравились и были госпитализированы 22 человека, в числе которых 21 ребенок и один взрослый.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, 1 марта одна из крупных строительных компаний города организовала праздничные гулянья на улице. Во время праздника пришедших людей угощали блинами и другими традиционными блюдами.

После этого 22 человека плохо себя почувствовали и обратились за медицинской помощью. У всех них диагностировали заболевание острой кишечной инфекцией. По факту происшествия краевым управлением следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Также проводились проверки Роспотребнадзора и прокуратуры региона.