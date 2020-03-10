В Екатеринбурге растаяла скандальная работа Покраса Лампаса

На площади Первой Пятилетки в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш сошел снег и обнажил часть брусчатки, которая была покрыта каллиграфией художника Покраса Лампаса. Оказалось, что краска сошла вместе со снегом.

Напомним, "Супрематический крест" появился на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Орджоникидзе в июле прошлого года в рамках фестиваля "Стенограффия". После возмущения активистов и повреждения работы коммунальщиками из нее убрали изображение креста. В октябре горожанам представили восстановленный вариант стрит-арта с тремя несвязанными друг с другом прямоугольниками.

В этот раз организаторы фестиваля вновь рисовать"крест" не планируют.

- Действительно, арт-объект поврежден. Восстанавливать его мы не планируем. Наша позиция такова, что это очень затратно по временным, человеческим, денежным ресурсам. Кроме того, нужно понять, насколько большой ущерб нанесен работе - пока снег сошел только с небольшой ее части, - рассказала "РГ" пресс-секретарь фестиваля Катерина Кизюн.

Она добавила, что команда давно задумывается о необходимости реставрации объектов уличного искусства. В частности, уже запланировано обсуждение этой темы с горожанами.