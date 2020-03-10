В основу обвинений, выдвинутых против трех российских граждан - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко, легли материалы весьма ангажированного расследования Совместной следственной группы. Она, напомним, состояла из представителей четырех государств - Нидерландов, Украины, Бельгии и Австралии, к которым на уже заключительном этапе присоединилась Малайзия. 298 граждан именно этих стран стали жертвами крушения "Боинга" 17 июля 2014 года.

Россия, граждан которой обвиняют в этом преступлении, была полностью отстранена от расследования. Всю предоставленную Москвой информацию, а ее было немало, в том числе раскрытые секретные данные о сбившей авиалайнер ракете системы "Бук", следователи проигнорировали. Хотя опубликованные РФ в 2018 году архивные документы подтверждали - попавшая в самолет зенитная ракета находилась на вооружении вооруженных сил Украины. Однако такая версия противоречила заранее выбранной в Голландии линии, целью которой было доказать причастность российских властей к гибели лайнера. Не были приняты во внимание и переданные Москвой еще в 2016 году данные с радаров, которые исключали возможность пуска ракеты с территории, контролируемой ополченцами.

О том, что без участия России выяснение истинных причин трагедии не может быть объективным, в России заявляли неоднократно. "Те судебные процедуры, которые запущены, - это скорее какое-то политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию", - заявил накануне постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам дипломата, в Москве прекрасно понимают всю предвзятость участников этой затеи и "без России оно не имеет шансов на какие-то реальные перспективы".

Значительная часть документов обвинения базируется на собранных в социальных сетях материалах

Впрочем, нужны ли они организаторам суда, который будет проходить в амстердамском аэропорту Схипхол, откуда вылетел в свой последний рейс "Боинг", остается вопросом открытым. А вот как очередной информационный повод для перекладывания вины на Россию в причастности к трагедии данный судебный процесс подходит прекрасно.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Нидерландах начали "невиданную" информационную кампанию против России. По ее словам, обвинениями против России пытаются "компенсировать имеющиеся пробелы" в доказательствах.

С ними у голландской Фемиды и ведущего это дело окружного суда Гааги действительно возникнут большие проблемы, отмечают специалисты. Ведь значительная часть документов обвинения базируется на собранных в социальных сетях материалах. По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнгаюса, в деле насчитывается 36 тысяч страниц и "огромное количество файлов мультимедиа". Речь, среди прочего, очевидно, идет о многочисленных видеороликах с изображениями виновной в уничтожении малазийского "Боинга" системы ПВО, циркулирующих на просторах интернета. Доказательства того, что все видеоизображения якобы переданного ополченцам российского "Бука" были сфальсифицированы, ранее были приведены Минобороны России.

Первый день судебного заседания по делу МH17 в амстердамском аэропорту ознаменовался поименным перечислением всех находившихся на борту авиалайнера пассажиров. Немногочисленные собравшиеся их родственники и знакомые заявили освещающим процесс журналистам о своих надеждах на справедливость. Но в том, что правда будет найдена именно на этом голландском судилище, остаются большие сомнения.