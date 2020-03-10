Новости

Министр юстиции предложил провести реновацию женских СИЗО 20:40
В Греции из-за коронавируса закрываются все детсады, школы и вузы 20:36
Обновленный Hyundai Creta для России: стали известны цены 20:33
В России стали реже умирать заключенные 20:31
Житель Ленобласти снял квартиру с расчлененым телом в ванной 20:13
ФСИН: Более 70 автомобилей для перевозки заключенных оборудованы кондиционерами 20:09
Директор ФСИН: Численность заключенных достигла исторического минимума 19:56
Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери 19:46
В Томске мужчина с молотком разгромил магазин бытовой техники 19:31
В Бельгии из-за коронавируса запретили массовые мероприятия 19:28
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках 19:27
"Аэрофлот" согласился возвращать деньги за билеты в Италию и Израиль 19:26
Под Тамбовом арестован предполагаемый убийца школьницы 18:52
Рязанский подросток получил 9,5 года за убийство, разбой и кражи 18:45
Итальянские епископы отменили все службы из-за коронавируса 18:39
Сенатор назвала болевые точки бесплатного питания для школьников 18:33
"Сталинки" и "корабли" оказались самым дешевым типом жилья в Петербурге 18:28
На Дону найден подземный госпиталь времен Великой Отечественной 18:26
Синявская рассказала об отношении к сыгравшему Магомаева Биковичу 18:23
Пуск "Протона-М" с Байконура отложили из-за "некачественных комплектующих" 18:16
На Ставрополье осудили медсестру, заразившую пациентов ВИЧ 18:09
За сутки в Южной Корее выздоровели более 80 зараженных COVID-19 18:08
Один человек погиб при взрыве на химзаводе в Барселоне 18:05
Москвичей предупредили о проснувшихся клещах 17:59
Директора ивановского завода наказали за долги перед слепыми рабочими 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
10.03.2020 19:16
Рубрика: В мире

Не суд это ...

В России назвали "политическим" процесс по делу о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге"
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
Спустя пять с половиной лет после гибели над Донбассом самолета "Малазийских авиалиний", выполнявшего рейс МН17 по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, в Голландии начался суд по этому громкому делу. В том, что стартовавший в понедельник в Амстердаме процесс будет носить как минимум необъективный, однобокий характер и затянется на неопределенное время, сомневаться не приходится. Как, собственно, и в том, что фактически заранее "назначенные" виновными в гибели "Боинга" четверо бывших ополченцев Донбасса не появятся в зале суда и никогда не признают ответственность за трагедию, настоящую правду о которой голландские прокуроры упорно не хотят искать совместно с Россией.
Суд в Амстердаме заранее "назначил" виновными в гибели "Боинга" бывших ополченцев Донбасса. Фото: AP Суд в Амстердаме заранее "назначил" виновными в гибели "Боинга" бывших ополченцев Донбасса. Фото: AP
Суд в Амстердаме заранее "назначил" виновными в гибели "Боинга" бывших ополченцев Донбасса. Фото: AP

В основу обвинений, выдвинутых против трех российских граждан - Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко, легли материалы весьма ангажированного расследования Совместной следственной группы. Она, напомним, состояла из представителей четырех государств - Нидерландов, Украины, Бельгии и Австралии, к которым на уже заключительном этапе присоединилась Малайзия. 298 граждан именно этих стран стали жертвами крушения "Боинга" 17 июля 2014 года.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев рассказал, почему молчат разведки в случае с малазийским Boeing

Россия, граждан которой обвиняют в этом преступлении, была полностью отстранена от расследования. Всю предоставленную Москвой информацию, а ее было немало, в том числе раскрытые секретные данные о сбившей авиалайнер ракете системы "Бук", следователи проигнорировали. Хотя опубликованные РФ в 2018 году архивные документы подтверждали - попавшая в самолет зенитная ракета находилась на вооружении вооруженных сил Украины. Однако такая версия противоречила заранее выбранной в Голландии линии, целью которой было доказать причастность российских властей к гибели лайнера. Не были приняты во внимание и переданные Москвой еще в 2016 году данные с радаров, которые исключали возможность пуска ракеты с территории, контролируемой ополченцами.

О том, что без участия России выяснение истинных причин трагедии не может быть объективным, в России заявляли неоднократно. "Те судебные процедуры, которые запущены, - это скорее какое-то политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию", - заявил накануне постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам дипломата, в Москве прекрасно понимают всю предвзятость участников этой затеи и "без России оно не имеет шансов на какие-то реальные перспективы".

Значительная часть документов обвинения базируется на собранных в социальных сетях материалах

Впрочем, нужны ли они организаторам суда, который будет проходить в амстердамском аэропорту Схипхол, откуда вылетел в свой последний рейс "Боинг", остается вопросом открытым. А вот как очередной информационный повод для перекладывания вины на Россию в причастности к трагедии данный судебный процесс подходит прекрасно.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в Нидерландах начали "невиданную" информационную кампанию против России. По ее словам, обвинениями против России пытаются "компенсировать имеющиеся пробелы" в доказательствах.

С ними у голландской Фемиды и ведущего это дело окружного суда Гааги действительно возникнут большие проблемы, отмечают специалисты. Ведь значительная часть документов обвинения базируется на собранных в социальных сетях материалах. По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнгаюса, в деле насчитывается 36 тысяч страниц и "огромное количество файлов мультимедиа". Речь, среди прочего, очевидно, идет о многочисленных видеороликах с изображениями виновной в уничтожении малазийского "Боинга" системы ПВО, циркулирующих на просторах интернета. Доказательства того, что все видеоизображения якобы переданного ополченцам российского "Бука" были сфальсифицированы, ранее были приведены Минобороны России.

Первый день судебного заседания по делу МH17 в амстердамском аэропорту ознаменовался поименным перечислением всех находившихся на борту авиалайнера пассажиров. Немногочисленные собравшиеся их родственники и знакомые заявили освещающим процесс журналистам о своих надеждах на справедливость. Но в том, что правда будет найдена именно на этом голландском судилище, остаются большие сомнения.

В мире Европа Нидерланды Крушение Boeing под Донецком

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах