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10.03.2020 15:20
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Путин в Госдуме - о поправках в Конституцию и досрочных выборах

Президент России Владимир Путин выступает в Госдуме перед депутатами в связи с дискуссиями о новых поправках в Конституцию.

Документ направлен на изменение и развитие положений, которые закрепляют основы конституционного строя, права и свободы российских граждан. Кроме того, законопроект вводит новую для нашей страны процедуру - общероссийское голосование.

Ко второму чтению законопроекта в профильный Комитет по госстроительству и законодательству поступила 391 поправка.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Стало известно содержание поправки о досрочных выборах

Депутатами Госдумы уже одобрены поправки в Основной закон о государствообразующем статусе русского народа, недопустимости отчуждения части территории РФ и праве Конституционного суда решать вопрос об исполнимости в РФ решений международного арбитража.

Кроме того, прозвучала инициатива провести досрочные выборы нижней палаты парламента и об обнулении числа президентских сроков.

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