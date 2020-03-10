Видеотрансляция: Путин в Госдуме - о поправках в Конституцию и досрочных выборах

Документ направлен на изменение и развитие положений, которые закрепляют основы конституционного строя, права и свободы российских граждан. Кроме того, законопроект вводит новую для нашей страны процедуру - общероссийское голосование.

Ко второму чтению законопроекта в профильный Комитет по госстроительству и законодательству поступила 391 поправка.

Депутатами Госдумы уже одобрены поправки в Основной закон о государствообразующем статусе русского народа, недопустимости отчуждения части территории РФ и праве Конституционного суда решать вопрос об исполнимости в РФ решений международного арбитража.

Кроме того, прозвучала инициатива провести досрочные выборы нижней палаты парламента и об обнулении числа президентских сроков.