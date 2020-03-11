Новый Hyundai Creta собрал более 10 тысяч предзаказов за неделю

В России мечты о новом поколении Hyundai Creta разбились, как тонкий лёд под ногами пятиклассника, идущего в школу ранним весенним утром: для нашего рынка подготовили максимально скупое обновление и спецверсию Би-2. Зато в Индии модель пережила полноценную смену внешности и шагнула по уровню оснащения на ступень выше.

Это дало свои результаты. Всего за неделю после старта приёма заказов дилеры собрали более чем 10 тысяч заявок от желающих приобрести автомобиль. При этом официальный прайс до сих пор не объявлен.

Премьера Hyundai Creta состоялась в начале февраля 2020 года. Модель в спецификации для Индии в плане дизайна экстерьера является копией китайской (за исключением решётки радиатора), а вот салон и линейка двигателей у кроссовера оригинальные.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Силовые агрегаты такие же, как у Kia Seltos: 115-сильный "атмосферник" с вариатором, дизель аналогичной мощности в паре с "автоматом" и турбированный бензиновый двигатель мощностью 140 л.с., сагрегатированный с "роботом". Также все моторы можно заказать с 6-скоростной МКП.

Для Creta доступны мультимедиа с сенсорным экраном 10.25 дюйма, камера заднего вида, электрический стояночный тормоз, система мониторинга давления в шинах, панорамный люк в крыше, вентилируемые сиденья с электроприводом регулировок.

Старт продаж новинки запланирован на 17 марта 2020 года. Предполагаемый прайс - от 1 050 000 рупий (примерно 1 020 000 рублей). Что интересно, это больше, чем просят за Seltos - от 989 000 рупий.