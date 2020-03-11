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Рубрика: Экономика

Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Продажи медицинских масок в России за две недели выросли почти в 4 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование оператора, обрабатывающего чеки с онлайн-касс.

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
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Для сравнения взяли период с 17 февраля по 8 марта. По медицинским маскам средний чек покупки составил 87 рублей, что в 2,2 раза выше, чем в прошлом году в то же время.

Подорожали и противовирусные препараты - примерно на 14 процентов (средняя цена одной упаковки - 580 рублей). Но, несмотря на это, россияне их активно покупали - продажи увеличились на 16 процентов. Повышенный спрос на данные товары связан с паникой, охватившей весь мир в связи с распространением коронавируса.

Как ранее писала "Российская газета", в феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в некоторых регионах маски подорожали в десятки раз. И цены подняли не только аптеки. "Могут быть и картельные сговоры", - заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

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