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12.03.2020 16:47
Рубрика: Легковые авто

Дешевый кроссовер Volkswagen Nivus показался на новых тизерах

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало очередной тизер новой модели - доступного кроссовера Nivus, который создан на платформе MQB-A0, которая лежит в основе Polo и Virtus.

На этот раз решили засветит салон VW Nivus, показав рулевое колесо и сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Несмотря на то, что всё показывается довольно динамично и без фокуса на общем плане, заметно, что концепция торпедо такая же, как у Volkswagen Polo. Отличается лишь мультимедийная система: у Nivus в отличие от Polo она не имеет физических органов управления.

Из ранних тизеров известно, что Nivus имеет купеобразный кузов. Предполагается, что под капотом "паркетника" окажется литровая "турботройка" в двух вариантах форсировки: 116 (для МКП) и 128 л.с. (для "автомата"). Установку системы полного привода платформа MQB-A0 не предусматривает.

Производство Volkswagen Nivus может начаться ближе к лету. Как сообщала "РГ" ранее, новинка будет продаваться не только в Южной Америке, у неё есть шансы появиться в Европе.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen