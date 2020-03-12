Найти правильные слова для описания Дубровника так же сложно, как дать определение классической картине или хорошему марочному вину. Он абсолютно уникален. Захватывающий? Несомненно. Завораживающий? Бесспорно. Это город, погруженный в историю, но тем не менее современный.

Некогда Дубровник был городом-государством Рагуза, расцвет которого датируется VII веком. В период между XIV и XV веками Дубровницкая республика на протяжении веков была важным связующим звеном между Востоком и Западом. Благодаря прочным дипломатическим связям и влиятельным торговым альянсам республика играла важную роль на Адриатике. Ключевой социальной политикой того времени была свобода (либерта, как называли ее граждане республики), и до сих пор эта ценность тесно переплетена с социальной структурой и жизнью города.

Всемирно известные городские стены Дубровника, такие же гордые и внушительные, как и много веков назад, напоминают о славе республики. Каменные стены длиной почти два километра охватывают весь Старый город и сегодня являются самой популярной туристической достопримечательностью Дубровника. С этих стен посетителям открывается невероятная панорама причудливых терракотовых крыш и сверкающего бирюзового Адриатического моря.

Невероятная панорама причудливых терракотовых крыш и сверкающего бирюзового Адриатического моря.

Сердце города - это множество мощеных улиц, захватывающих дух сакральных зданий, каменных фасадов и оживленных площадей. При этом Дубровник - вовсе не памятник прошлого и далеко не только музей. Это живой и дышащий современностью город. На мощеных камнем улицах расположены многочисленные кафе, в церквах проходят регулярные мессы, за старинными фасадами живут современные горожане, на площадях шумят рынки и работают рестораны, а понятие "либерта" все еще отражается в повседневной жизни города.

Ежегодный календарь событий Дубровника очень насыщен, в него входят культурные мероприятия от классики до современности: здесь можно насладиться музыкой от барокко до джаза, а можно отведать изысканного вина и традиционных местных деликатесов. Каждый год в городе проходит множество фестивалей. Кто не знает о знаменитом летнем фестивале - жемчужине в короне культурной жизни Дубровника? За 45 дней улицы и площади превращаются в сцены, а город целиком и полностью передается художникам со всего мира. Современные писатели, драматурги, поэты и художники популярны здесь наравне с Шекспиром, Мольером, Моцартом, Бетховеном и другими классиками. У каждого камня здесь своя история, каждый уголок открывает новую перспективу и каждый день сулит новое открытие. Возможность познакомиться поближе с историей одного из самых уникальных городов мира, прикоснуться к нему пробудит ваши чувства. И чем глубже вы погрузитесь в этот мир, тем больше он вам раскроется.

Фраза "Дубровник - город на все времена года" не просто была выбрана туристическим слоганом города. Ведь он предлагает свои услуги путешественникам 24 часа все 7 дней недели - и так круглый год. Времена года меняются, меняются и возможности для путешественников - от гарантированно солнечного лета до мягких и мирных зимних месяцев. Адриатическое море, прибрежные острова и уютные пляжи являются магнитом для гостей в теплые месяцы, а великолепие архитектуры и непринужденный образ жизни столь же привлекательны и в короткие зимние дни.

Посетите этот город однажды, и Дубровник останется в вашем сердце навсегда.