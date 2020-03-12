Истрия - полуостров в форме сердца на северо-западе Хорватии, объединяет континентальную часть страны и побережье Адриатического моря.

Среди самых популярных мест Истрии - город Ровинь, волшебное место, известное как хорватский Сен-Тропе. Романтическая и роскошная атмосфера делает Ровинь идеальным городом для пар и очень популярным для проведения свадьбы или медового месяца. Дальше по побережью расположен город Пула, который считается центром культуры в регионе. Одна из главных его достопримечательностей - римский амфитеатр, в течение лета он становится местом проведения многих мероприятий, захватывающих боев гладиаторов и концертов, предлагая туристам незабываемые культурные впечатления.

Если вы путешествуете с семьей, стоит провести несколько дней в Порече - это одно из наиболее ориентированных на туристов с детьми мест на полуострове. Город предлагает широкий выбор отелей и курортов, подходящих для детей и максимального удовольствия всей семьи. А если юные путешественники ищут немного адреналина, посетите один из тематических парков, зиплайнов и лучших аквапарков в регионе. Гурманам и просто любителям поесть понравится в Новиграде, известном своими ресторанами и типичными истрийскими тавернами, винными погребами и оливковым маслом.

Поездка в Истрию не будет полной без дегустации уникальных деликатесов - черных и белых трюфелей. Для тех, кто ищет более активного отдыха и экстремальных впечатлений, в регионе есть широкий выбор "горячих точек" на любой вкус - подводное плавание, прыжки с парашютом, парапланеризм, прогулки по пещерам, скалолазание, пешие походы, теннис, велосипедные прогулки и многое другое. Город Умаг славится своим гостеприимством. Теннисный турнир ATP Croatia Open, который проводится здесь в июле, сочетается с вечеринками и активной ночной жизнью.

Откройте для себя райский уголок на восточном побережье полуострова - в районе Рабац. Здесь можно поиграть в гольф на 18 луночных полях. Пятый год подряд ведущий гид Flos Olei признает Истрию лучшим регионом по производству оливкового масла в мире (2016-2020-е годы). Кроме того, региону ежегодно присуждается звание "обязательного для посещения" места самыми авторитетными международными изданиями (Lonely Planet, The Huffington Post, National Geographic и др.).