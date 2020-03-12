2019-й стал особенным для туристической отрасли Хорватии: впервые количество туристов превысило 20 миллионов. За этот год инвестиции в туризм составили более миллиарда евро.

Несмотря на то что основной поток туристов, остающихся на ночлег, приходит из таких близких к Хорватии стран, как Германия, Италия, Словения и т.д., мы очень удовлетворены сотрудничеством и с другими странами, например, с Россией, которое показывает отличные результаты. По мере того как мы увеличиваем число авиарейсов, количество туристов из таких отдаленных стран, как Китай, Канада, Австралия, Бразилия и т.д., ежегодно растет более чем на 10 процентов. Мы усиленно развиваем качественный туризм и такие разнообразные направления, как медицинский, культурный, спортивный туризм, распределяя туристический поток в течение всего года.

Мы очень рады изменениям, которые произошли за несколько последних лет. Хорватия становится известна не только богатством своей природы и не только как страна, подходящая для летнего отдыха, но и как страна с разнообразными культурными и гастрономическими традициями. Мы замечаем, что все больше туристов приезжают к нам не в летние месяцы, теперь главными причинами посетить Хорватию становятся не "солнце и море", а гастрономия, спорт, новые впечатления и т.д. Кроме того, мы активно работаем над улучшением качества услуг: в прошлом году в Хорватии открылось 30 новых четырех- и пятизвездочных отелей. Мы хотим выгодно отличаться от конкурентов, предоставляя туристическое предложение более высокого качества. Мы будем продолжать работу в этом направлении, потому что увеличение добавочной стоимости туризма важно не только для Хорватии как туристического направления. А еще и потому, что различные туристические продукты напрямую связаны с различными отраслями, и это благоприятно влияет на экономику страны в целом. Мы непрерывно работаем над улучшением транспортного сообщения с Россией. И я уверен, что она останется для нас одним из ведущих рынков, поскольку мы ценим гостей из России.

Гари Капелли, министр туризма Хорватии:

Хорватия - невероятно разнообразная страна, куда можно приезжать в любое время года. Мы готовы с радостью поделиться нашими национальными сокровищами и достижениями со всеми. Мы предлагаем множество таких новых направлений, как оздоровительный, спортивный, гастрономический, медицинский, экологический, горный, сельский, приключенческий и гольф-туризм, а также посещения достопримечательностей и развлекательных парков. Наша аутентичная кухня, вина и крепкие напитки порадуют даже самых привередливых гурманов. Личные истории и впечатления, привезенные из Хорватии, - это лучшая рекомендация для тех, кто еще не открыл для себя очарование и природные красоты нашей страны.