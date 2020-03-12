Если вам нравится сочетание природы, культурного наследия и обширного туристического предложения, разработанного специально для каждого гостя, проведите отпуск в Макарске.

Этот город с приветливыми жителями, расположенный у подножия горной гряды и окруженный кристально чистым Адриатическим морем и двумя полуостровами, станет раем, где вы сможете отдохнуть от забот повседневной жизни. Ведь Макарска, как гласит ее слоган, это "Город в объятиях природы".

Один из самых узнаваемых символов Макарски - ее галечные пляжи, растянувшиеся на многие километры. Некоторые туристические журналы неоднократно называли их самыми красивыми пляжами Европы и даже мира. Один из пляжей - Нугал, "король" пляжей Макарски, расположен на уединенном полуострове Осеява между двумя скалами. Дойти туда можно только пешком. Еще два с половиной километров пляжа протягиваются от начала береговой линии Макарски до ее окончания.

Нугал, "король" пляжей Макарски.

Макарска расположена у подножия горы Биоково, самой высокой в Далмации и второй по высоте во всей Хорватии. По склонам горы проложено несколько велосипедных и пешеходных троп. Кроме того, гости всех возрастов могут насладиться различными экскурсиями. Известняковые скалы этого горного массива - рай для муфлонов и серн, а здешняя флора изобилует редкими видами, и потому Биоково - это охраняемый природный парк.

Благодаря природным и климатическим особенностям, разнообразному туристическому предложению и приветливым жителям Макарска является одним из наиболее знаменитых курортов на побережье Хорватии.

Город украшают длинные набережные, обсаженные соснами. Туристы всех возрастов найдут здесь для себя подходящие комфортабельные отели, рестораны с изысканной кухней и развлечения. Макарска может похвастаться красотой природы и богатством культурного наследия: они окружат вас в местах, где вы действительно сможете отдохнуть и насладиться преимуществами средиземноморского климата. Однако ваши впечатления будут полными только тогда, когда вы почувствуете пульс Далмации, познакомитесь с ее жителями, узнаете их историю, культуру и традиции. Со всем этим можно познакомиться на различных культурных мероприятиях, которых в Макарске проводится предостаточно.

Совет по туризму города Макарски

Адрес: Франьевачки пут 2 a, 21 300 Макарска

Телефон/факс: +385 21 612 002

Url: https://makarska-info.hr/

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