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12.03.2020 15:05
Рубрика: Легковые авто

Lifan будет экспортировать в Россию несколько моделей

Текст: Андрей Полухин
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Lifan возобновил экспорт в Россию кроссоверов X70 и намерен продолжить эту практику, пополнив дилерские склады за счет ввезенных из Китая машин. Об этом "РГ" сообщили в представительстве компании.

Напомним, еще в 2018 году Lifan считался самым популярным китайским брендом в России. Его продажи составляли более тысячи машин в месяц. Однако прекращение работы Черкесского автозавода, где собирали практически все модели для нашего рынка, оказалось в некоторой степени роковым событием для Lifan.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Запасы автомобилей постепенно стали заканчиваться, продажи - падать, а сеть дилеров - таять на глазах. Сейчас компания занимает лишь пятое место по продажам среди китайских марок. И все это - на фоне сообщений о банкротстве у себя на родине, которое, впрочем, в столичном офисе бренда опровергают.

Первым шагом по рестарту на нашем рынке для Lifan стал экспорт кроссоверов Х70 из Поднебесной. Реализация этого проекта уже началась.

- X70 прибыли в Россию и уже доступны в салонах официальных дилеров. С поставками проблем нет. И мы готовы к стабильным отгрузкам автомобилей, - рассказал "РГ" генеральный директор "Лифан Моторс Рус" Лю Цзян.

Он добавил, что компания рассматривает возможности поставок и других моделей, в частности, кроссоверов Myway.

Кроме того, в Lifan хотели бы возобновить сборку машин в России. Напомним, одним из вариантов, по данным СМИ, являлось сотрудничество с заводом Haval в Тульской области. Однако конкретных заявлений на этот счет ни одна из сторон так и не сделала.

Фото: Пресс-служба Geely.
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- Lifan рассматривает сборку автомобилей на мощностях автопроизводителей России, Казахстана и Беларуси. На данный момент информация является коммерческой тайной компании. Мы предоставим ее перед началом сборки, - сообщил Лю Цзян.

В то же время в список возможных вариантов можно добавить и Азербайджан. Здесь у компании есть сборочное производство. И в феврале число моделей в производственной линейке достигло шести - за счет добавления того же Х70.

- Продукция Нахичеванского завода на сегодня сертифицирована только для продаж на рынке Азербайджана. В то же время мы и наши партнеры активно изучаем возможности экспорта в другие страны, в том числе, конечно, и в Россию, - отметил гендиректор "Лифан Моторс Рус".

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#Lifan