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12.03.2020 20:32
Рубрика: Российский автопром

На продажу выставлен "Запорожец" без пробега

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

В Кемерово продают "Запорожец" за 250 тысяч рублей. Судя по объявлению на сайте Auto.ru, у ЗАЗ-968М 1993 года выпуска очень маленький пробег - всего 211 километров.

Продавец утверждает, что с момента покупки автомобиль стоял в гараже и лишь иногда выезжал на улицу. Благодаря бережному хранению "Запорожец" сохранил конвейерное состояние.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Напомним, ЗАЗ-968М появился в продаже в 1980-м году. Он получил прозвище "мыльница" - за гладкие бока и индекс М при цифровом обозначении.

Автомобиль комплектовался четырёхцилиндровым мотором 1.2 мощностью 45 лошадиных сил и четырёхступенчатой механической коробкой передач.

Кстати, ранее "РГ" сообщала, что на популярном британском тюнинг-шоу Ultimate Stance представили самый необычный для местной публики хот-род - на базе ЗАЗ-965. Клиренс автомобиля и без того не велик - 175 мм, а эта машина и вовсе цепляет днищем за асфальт.

А в Киеве был найден идеально сохранившийся инвалидный ЗАЗ-968МД 1992 года.

Фото: www.auto.ru
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