В Саратове освободили второго подростка по делу о нападении на школу

В Саратове суд изменил меру пресечения на домашний арест второму подростку по делу о планируемом нападении на школу.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Саратовского областного суда, в четверг рассмотрена апелляционная жалоба второго подозреваемого. Облсуд изменил ему меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест до 25 апреля. Сегодня же утром суд выпустил из СИЗО другого подозреваемого по этому делу, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий.

В конце февраля в Саратове было возбуждено уголовное дело в отношении двух школьников 14 и 15 лет, которые якобы планировали совершить массовое убийство в одной из школ города. Подростков задержали в заброшенном бомбоубежище, где они, по версии следствия, хранили обрез ружья.

После того, как подростки решением Волжского районного суда Саратова были взяты под стражу, в СИЗО с ними встретились члены общественной наблюдательной комиссии УФСИН и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.

В настоящее время сами школьники отрицают, что собирались совершить это преступление.