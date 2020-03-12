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12.03.2020 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове освободили второго подростка по делу о нападении на школу

Текст: Андрей Куликов

В Саратове суд изменил меру пресечения на домашний арест второму подростку по делу о планируемом нападении на школу.

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Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Саратовского областного суда, в четверг рассмотрена апелляционная жалоба второго подозреваемого. Облсуд изменил ему меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест до 25 апреля. Сегодня же утром суд выпустил из СИЗО другого подозреваемого по этому делу, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий.

В конце февраля в Саратове было возбуждено уголовное дело в отношении двух школьников 14 и 15 лет, которые якобы планировали совершить массовое убийство в одной из школ города. Подростков задержали в заброшенном бомбоубежище, где они, по версии следствия, хранили обрез ружья.

После того, как подростки решением Волжского районного суда Саратова были взяты под стражу, в СИЗО с ними встретились члены общественной наблюдательной комиссии УФСИН и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.

В настоящее время сами школьники отрицают, что собирались совершить это преступление.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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