В свой 125-й день рождения Русский музей примет зрителей бесплатно

Бесплатным станет для посетителей Русского музея 23 апреля, заявил его генеральный директор Владимир Гусев. В этот день - 23 апреля 1895 года - был подписан царский указ о создании в Санкт-Петербурге "Русского музея императора Александра III". Коллекция произведений искусства царя-миротворца и легла в основу Русского музея.

Рассказывая о событиях, какими будет отмечен юбилейный год музея, Владимир Гусев подчеркнул, что праздничная дата будет отмечена бесплатным входом во все филиалы музея. В этот же день здесь состоится открытие выставки "Художники и коллекционеры - Русскому музею. Дары. Избранное".

За последние 25 лет Русский музей успешно реализовал намеченную в 1995 году программу возрождения. За последние четверть века он превратился в уникальный музейно-исторический комплекс, объединивший лучшие дворцовые ансамбли и парки петербургского центра: Мраморный дворец, Инженерный замок, Строгановский дворец, здания кордегардии, Летний и Михайловские сады - теперь все это полноправные подразделения Русского музея.

- Свои площади музей увеличил более чем в два раза, теперь они занимают 75 тысяч квадратных метров, - отметил Владимир Гусев. - Понятно, что далеко не все здания передавались нам в хорошем состоянии.

Проделана большая работа по их реставрации и реконструкции, которая сегодня завершена более чем на 90 процентов. При этом Русский музей ни на минуту не приостанавливал своей основной деятельности. За 25 последних лет здесь прошло более 870 выставок, более 430 были организованы за рубежом. Филиалы Русского музея созданы и за рубежом, и в четырех регионах России (Казань, Мурманск, Ярославль, Саранск). Еще в двух городах - в Кемерово и Когалыме - такие филиалы будут открыты в самое ближайшее время.

Если в 2010 году Русский музей принимал порядка одного миллиона посетителей в год, то итог 2019 года превысил 2,5 миллионов.

- Период экспансии кончился, начался период глубокого освоения территорий, - отметил Владимир Гусев. Он подчеркнул, что цифровые показатели - не самое главное в работе музея. А к главным его достижениям можно отнести тот факт, что русское и российское искусство, в том числе - искусство ХХ века, в последнее время удалось вписать в общемировой контекст. Многие имена и художественные направления, еще недавно практически не знакомые западному зрителю, сейчас стали известны и узнаваемы.