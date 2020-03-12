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12.03.2020 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани суд снял обвинения с сироты за распил гнилых деревьев

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
В четверг Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокурора Кубани и апелляционную жалобу Адвокатской палаты Краснодарского края о прекращении уголовного дела сироты из Мезмая Василия Попкова за отсутствием в его действиях состава преступления и с признанием права подсудимого на реабилитацию.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Это произошло после нескольких публикаций в "Российской газете" ("Прокурор против сироты" - "РГ" от 21.01. 2020, "Кто виноват? - "РГ" от 22.01 и "Обратный ход" - "РГ" от 29.01. 2020 г.). В эпицентре скандала, напомним, оказался 24-летний Василий Попков из Апшеронского района Кубани. В три года он остался сиротой и вырос в опекунской семье в местном поселке Мезмай. Прошлой весной Вася расчистил тропинку к родной школе от упавших после шквалистого ветра деревьев, но вместо благодарности получил обвинение… в хищении госсобственности. С подачи участкового Руслана Самойлова беззащитный сирота стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке деревьев в крупном размере (часть 2 статьи 260 УК РФ). Жители поселка возмутились подобной несправедливостью, собрали подписи в защиту Попкова, однако правоохранители решили не отказываться от своих претензий. Тогда Васины земляки обратились за помощью к общественности.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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После разразившегося скандала администрация Апшеронского района, признанная в этом деле потерпевшей стороной, заявила в суде ходатайство о его прекращении за примирением сторон. Василий, измученный хождением по правоохранительным коридорам, был вынужден согласиться, после чего 22 января судья Апшеронского районного суда Станислав Разделишин вынес постановление о прекращении уголовного дела. Однако это решение, как мы и предполагали, породило для него негативные правовые последствия, поскольку уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Прокурор Кубани Сергей Табельский, изучив материалы, дал поручение подготовить апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т. е. за отсутствием в деянии состава преступления, с признанием за Василием Попковым права на реабилитацию. Вчера это представление прозвучало в Краснодарском краевом суде. Резонансное дело слушала апелляционная инстанция под председательством Геннадия Курдакова.

- Ни следователь, ни суд не приняли во внимание тот факт, что Василий не только не признавал вину, но и с первого дня привлечения к уголовной ответственности говорил о том, что дерево ольха, которое он распилил, было сломано и завалено ветром на находящуюся рядом тропинку, по которой дети ежедневно идут в школу и возвращаются домой, - заявил в своей речи на процессе адвокат Ростислав Хмыров. - Подсудимый Попков устранил аварийную ситуацию. И хотя его показания подтверждаются свидетелями и материалами дела, это было проигнорировано.

Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости
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Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда также пришла к выводу, что Апшеронским районным судом в отношении Василия Попкова было допущено существенное нарушение уголовно-правового закона, выразившееся в нарушении гарантированных законодательством РФ прав на защиту от неправомерного уголовного преследования и на возмещение причиненного ему вреда.

Василий на суде был вместе со своим опекуном Ольгой Лабузовой. И оба, выслушав оправдательный вердикт, не могли сдержать слез.

Как нам сообщили, причастные к незаконному уголовному преследованию Василия Попкова получили дисциплинарные взыскания. Также краевой суд вынес частное постановление в адрес прокурора Апшеронского района о недопустимости нарушения закона сотрудниками прокуратуры при утверждении обвинительного заключения по уголовному делу и поддержании по нему гособвинения в суде первой инстанции.

Кстати

Заметим, что "РГ" уже не раз писала о методах работы полицейских из Апшеронского района Кубани. Так, в течение нескольких лет заведующая одним из здешних детских садов, почетный работник общего образования РФ Марина Гильгенберг пыталась отстоять свое честное имя. По навету бывших коллег, которых она уличила в нечестности, завели уголовное дело о мошенничестве Гильгенберг, присвоившей то ли 53, то ли 48 тысяч рублей (суммы постоянно менялись), которые якобы добровольно отдали ей сослуживцы. Большинство из них отказались от подписей под заявлением в полицию, встав на защиту заведующей. Педагоги разослали обращение в СМИ с призывом "Спасите честного человека".

Однако правоохранители с завидным упорством довели дело до суда (см. "РГ", "Месть конкурента?" от 11.12.2018). Первый обвинительный приговор, вынесенный в Апшеронске, отменил краевой суд, после чего дело пустили по второму кругу. И тот же результат - виновна, наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кстати, второй обвинительный приговор ей вынес все тот же судья Станислав Разделишин. Марина не сдается. Она продолжает добиваться оправдательного приговора и верит, что в ее деле разберется Кассационный суд, куда она сейчас готовит жалобу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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