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12.03.2020 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму ущерб от разрушения Бакальской косы оценили в 52 млн рублей

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Предварительная сумма ущерба от добычи песка в районе Бакальской косы составила 52 миллиона рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, допустив вероятность возбуждения уголовного дела из-за нарушений и экологического ущерба от добычи песка в этом районе.

- Я считаю, что наглецов надо учить. Здесь уже принципиальная ситуация, раз мы уже вышли на "тропу войны", ее нужно доводить до конца, - прокомментировал ситуацию Сергей Аксенов. - Все должны компенсировать ущерб. В случае отсутствия компенсации кто-то должен отбывать наказание и своим трудом на лесопилке восстанавливать наше богатство.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По словам главы Крыма, материалы проверки о добыче песка на особо охраняемой природной территории держит на личном контроле глава МВД Крыма Павел Каранда.

Напомним, крымские власти уже около года предпринимают усилия для прекращения добычи песка в районе Бакальской косы на западной оконечности Крымского полуострова. Глава Крыма информировал об этом Генпрокуратуру РФ и Роснедра. Отзыв лицензии у частной компании, добывающей здесь песок еще с украинского времени, инициировала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее данным, площадь косы стремительно сокращается. Если в 2018 годы было зафиксировано уменьшение насыпи на восемь гектаров, то в 2019 году коса сократилась уже на 14,5 гектара.

В начале марта нынешнего года администрация Раздольнеского района вновь обратилась к главе Крыма в связи с критической ситуацией на Бакальской косе. Ее разрушение привело к нарушению экологического баланса стало причиной массового скопления водорослей у побережья, что создает угрозу курортам района.

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