Трамп спровоцировал падение цен на нефть запретом на въезд европейцам

Мировые цены на нефть резко упали после запрета президента Дональда Трампа на въезд в США гражданам Европы на тридцать дней из-за опасности распространения коронавируса, сообщает портал offshore-technology.com

По данным агентства Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,91 до $33,88 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $1,74, снизившись до $31,24 за баррель. Аналитики опасаются наводнения рынка дешевыми поставками нефти. Так, Саудовская Аравия планирует предложить потенциальным покупателям 12,3 миллиона баррелей в сутки, увеличив добычу на 3,62 миллиона б/с.

При этом 30-дневный запрет на поездки в США европейцев последовал за заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что вспышку коронавируса "можно охарактеризовать как пандемию". Ограничение, которое не распространяется на Великобританию, должно вступить в силу в пятницу в полночь. Действия США, скорее всего, будут означать дальнейшее падение спроса на самолеты и топливо для них, считают эксперты.