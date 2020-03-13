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13.03.2020 13:24
Рубрика: Экономика

Банк России дал сигнал о намерениях в отношении ключевой ставки

Текст: Игорь Зубков
Вызванное пандемией коронавируса и распадом ОПЕК+ ослабление рубля является существенным, но краткосрочным фактором роста цен, под влиянием которого инфляция лишь быстрее вернется к цели в 4 процента с низкого уровня последних месяцев (в феврале она составила 2,3%). Об этом говорится в бюллетене Банка России о динамике цен.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

На следующей неделе в пятницу состоится заседание совета директоров Банка России, посвященное ключевой ставке. После обвала рынков в марте стало ясно, что на нем может быть рассмотрено повышение ставки. Конечное решение зависит от того, видит ли Банк России риски превышения инфляцией целевого уровня.

ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен

Из бюллетеня Банка России, выпущенного накануне "недели тишины" в заявлениях о денежно-кредитной политике, не следует, что он считает, что теперь проинфляционные риски преобладают над факторами торможения инфляции. Напротив, Банк России указывает, что "выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса могут стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера". Таким образом, ЦБ констатирует, что ужесточение денежно-кредитных условий уже произошло и без повышения ставки.

"На наш взгляд, сигнал совершенно очевиден: unchanged на заседании 20 марта и возобновление цикла снижения ставки на следующих заседаниях по мере стабилизации рынков", - считает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

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