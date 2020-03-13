Премьер Японии обсудит с Трампом ситуацию с коронавирусом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудит с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом после заявления главы Белого дома о необходимости отложить проведение летней Олимпиады на один год из-за пандемии COVID-19.

Телефонные переговоры политиков состоятся 13 марта, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на правительственные источники.

Накануне американский лидер заявил о необходимости перенести сроки проведения летней Олимпиады в Токио на фоне роста числа зараженных коронавирусом.

"Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год, может, они сделают это, если это возможно", - заявил Дональд Трамп, добавив, что Игры невозможно представить без зрителей.