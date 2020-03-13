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13.03.2020 03:37
Рубрика: В мире

Премьер Японии обсудит с Трампом ситуацию с коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудит с президентом США Дональдом Трампом меры по борьбе с коронавирусом после заявления главы Белого дома о необходимости отложить проведение летней Олимпиады на один год из-за пандемии COVID-19.

Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
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Телефонные переговоры политиков состоятся 13 марта, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на правительственные источники.

Накануне американский лидер заявил о необходимости перенести сроки проведения летней Олимпиады в Токио на фоне роста числа зараженных коронавирусом.

"Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год, может, они сделают это, если это возможно", - заявил Дональд Трамп, добавив, что Игры невозможно представить без зрителей.

В мире Восточная Азия Япония В мире США Дональд Трамп Распространение коронавируса COVID-19 Олимпиада-2020

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